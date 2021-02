Das Drama um GameStop ist auf mehreren Ebenen bedeutsam: erstens erklärt es einen guten Teil der Bewegungen der Aktienmärkte in den letzten Tagen. So sind Hedges (Puts) aufgrund der Furcht, dass Hedgefonds kippen könnten

Das Drama um GameStop ist auf mehreren Ebenen bedeutsam: erstens erklärt es einen guten Teil der Bewegungen der Aktienmärkte in den letzten Tagen. So sind Hedges (Puts) aufgrund der Furcht, dass Hedgefonds kippen könnten, so teuer gewesen wie in der Corona-Panik im März letzten Jahres - als dann aber klar wurde, dass es doch nicht so schlimm kommt, wurden die Hedges aufgelöst, die Aktienmärkte der Wall Street schossen nach oben. Zweitens wirft das GameStop-Drama entscheidende gesellschaftliche Fragen auf (Gerechtigkeit, Macht der Wall Street, Partizipation auch der Privatanleger an den Finanzmärkten und vor allem auch die künftigen Regularien), die wiederum Auswirkungen auf die Märkte in der Zukunft haben werden!

Das Video "Warum das Drama um GameStop so wichtig ist!" sehen Sie hier..