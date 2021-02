PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Nach drei starken Tagen hat sich am Donnerstag im EuroStoxx 50 nur wenig getan. Der Leitindex der Eurozone bewegte sich mit 3613 Punkten kaum und blieb etwas unter dem Vortageshoch. Die Wochenbilanz sieht mit in der Spitze fast viereinhalb Prozent Plus jedoch sehr gut aus und der Index ging wieder auf Tuchfühlung zum Januar-Hoch bei 3657 Punkten.

In Paris verbuchte der französische Leitindex Cac 40 ein etwas deutlicheres Plus auf 5571 Punkte. Der Londoner FTSE 100 stand kaum verändert bei 6503 Punkten.