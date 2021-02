sino profitiert massiv vom Börsen-Boom

Die sino AG reiht sich in die Kette der Finanzdienstleister ein, die in den letzten Tagen hohe Orderzahlen für den Januar gemeldet haben. Beim Düsseldorfer Broker ist die Orderzahl von 65.466 im Januar 2020 auf 165.206 im Januar dieses Jahres gestiegen. Im Dezember hatte sino 111.594 Kundenaufträge abgewickelt. Die Zahl der Depotkunden sei um 0,3 Prozent auf 333 gestiegen, so das Unternehmen, das sich auf Heavy Trader konzentriert ...