Beyond your expectations: Nach abgeschlossener Neuausrichtung als attraktiver Growth-Titel auf nachhaltigem Wachstumskurs

q.beyond ist als Partner für den deutschen Mittelstand nahezu entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Beratung und Umsetzung von digitalen Fragestellungen aktiv. Dabei agiert der IT-Spezialist ausschließlich in heimischen B2B-Märkten, die eine strukturell wachsende Nachfrage verzeichnen. So bietet q.beyond im Cloud Computing den Kunden eine erhöhte Flexibilität und hohe Kosten- und Sicherheitsvorteile. Die Implementierung smarter und vernetzter Geräte im Internet of Things (IoT) führt zu einem umfassenden Innovationsschub. Als SAP-Dienstleister ist q.beyond v.a. aufgrund des auf der Kundenseite mangelnden Know-hows und fehlender Ressourcen gefragt und dürfte in den nächsten Jahren insbesondere vom aufwendigen, aber obligatorischen S/4HANA-Umstieg profitieren. Eigene zertifizierte Rechenzentren, die ausschließlich in Deutschland angesiedelt sind, gewährleisten dabei einen hohen Sicherheits- und Datenschutzgrad.

Mit der kombinierten SAP-, Cloud- und IoT-Expertise sowie dem klaren Fokus auf die Branchen Handel, produzierendes Gewerbe und Energie (Umsatzanteil: ca. 70%) verschafft sich das Unternehmen einen erheblichen Wettbewerbsvorteil im kompetitiven Markt, woraus ein etablierter Kundenstamm herrührt. Im Rahmen einer strategischen Neuausrichtung hat q.beyond das stagnierende Telekommunikationsgeschäft zum 30. Juni 2019 verkauft und die Finanzverbindlichkeiten dadurch vollständig getilgt. Mit der Nettoliquidität werden nun u.a. gezielte Akquisitionen angestrebt. So avisiert der Vorstand sowohl die Beteiligung an innovativen Startups als auch Übernahmen etablierter Spezialisten zur Komplementierung spezifischer IT-Kenntnisse.



Nachdem das Unternehmen in der jüngeren Vergangenheit aufgrund des hohen Umsatzanteils des TK-Geschäfts (ca. 55%) rückläufige Erlöse verzeichnete (CAGR 2015- 2018: -3,3%), wurde mit dem Verkauf die Rückkehr auf den nachhaltigen Wachstumspfad vollzogen. Starke vorläufige Q4-Zahlen verdeutlichen die anhaltende Wachstumsdynamik mit dem auf Quartalsbasis sechsten Umsatzanstieg in Folge (+20,1% yoy), einer Book-to- Bill-Ratio von 1,12x in 2020 sowie einem in Q4 erstmals seit der Neuausrichtung positiven EBITDA. Im Jahr 2023 erachten wir bereits Umsätze von 225,5 Mio. Euro (CAGR 2019*- 2023: 15,3%) als realistisch. Aufgrund wiederkehrender Erlöse von bereits 75% dürften verstärkte Skaleneffekte mittelfristig eine zweistellige EBITDA-Marge (MONe 2023: 12,9%) ermöglichen, womit auch der FCF nachhaltig klar positiv ausfallen sollte (FCF-Yield: 7,6%).



