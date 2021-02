Die aktuelle Lage bietet sich auf jeden Fall perfekt an, um sich nochmal mit dieser Aktie einzudecken. Die Anlegerstimmung ist bislang schon fantastisch, wird aber mit der 100er-Marke weiter in die Höhe schnellen. Also sollte man nochmal zulangen, um sich in die perfekte Ausgangslage für einen Kursaufschwung zu bringen. Dieses Wertpapier hat weiterhin riesiges Potenzial!

Was für ein toller Kursverlauf vom Mainzer Unternehmen BioNTech! Der Impfstoff kann alle begeistern und wird das auch zukünftig so tun können. Er ist auf alle Mutanten vorbereitet und wird in immer größerer Zahl von Staaten angefordert. Hier kann es nur bergauf gehen, wie auch der Kursgewinn von 0,15 Prozent und 0,15 Euro zeigt. Somit steht die Aktie nun auf 99,49 Euro und somit kurz vor der 100!

Fazit: Ist BioNTech wirklich der größte Gewinner der Krise oder gibt es andere interessante Werte mit mehr Potenzial? In unserer brandaktuellen Sonderstudie haben wir die Impfstoff-Aktien für Sie unter die Lupe genommen. Hier finden Sie die Ergebnisse.