MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat Heidelberger Druck nach Quartalszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 0,90 Euro belassen. Ungeachtet der Erholung gegenüber dem Vorquartal stehe für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres gegenüber dem Vorjahr immer noch ein deutlicher Auftrags- und Umsatzrückgang zu Buche, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktie des Druckmaschinenherstellers bleibe ein spekulatives Investment, sei mit Blick auf die Erwartungen für 2022/23 aber attraktiv bewertet. Rothenaicher stellte eine Anhebung des Kursziels in Aussicht./gl/la

