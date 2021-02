Varta, Gold, Nel – ihr Know-How zum Börsenerfolg

Was im Fußball der Strafraum ist, ist für Euch von uns täglich die ganzheitliche Analyse des Marktes mit präzisen Vorschlägen, wie Ihr handeln könnt. Auf unterschiedlichen Zeitebenen, kurzfristig für Spekulationen, langfristig für Vermögensaufbau. Dafür haben wir eine Auswahl an Börsendiensten, die Ihr alle unter feingold-academy.com/boersendienst findet. Übrigens – unter google und “Daniel Saurenz n-tv” findet Ihr bei Videos sehr viel Referenz von uns im Bewegtbild als nahezu wöchentlicher Gast bei N-TV im Fernsehen. Aktion bis zum 14.02: Wer bis zum Valentinstag ein Abo abschließt, erhält unser Markenwertportfolio automatisch 3 Monate kostenfrei eingebucht.

Ausführlich wird es am kommenden Samstag im Trainingstag. Wie man verschiedene Papiere einsetzt und kombiniert, darum geht es am Samstag, 13.02. Wir werden im Trainingstag Advanced ganz konkret in die Produkte und Strategien gehen. Der Trainingstag wird unter dem Motto „Strategie 2021“ stehen. Denn mit dem Beginn der Impfung und dem hoffentlich baldigem Ende der Corona-Pandemie darf und muss man sich auf eine Zeit nach Corona einstellen. Außerhalb der Börse ist das natürlich uneingeschränkt positiv, bei den Kursen könnte es durchaus für eine Konsolidierung sorgen. Themenwünsche von eurer Seite sind ausdrücklich willkommen! Grundlegende Informationen auf Feingold Academy. Wie immer in Kleingruppe mit maximal 12 Teilnehmern. Wir berechnen 250 Euro. Die Aufzeichnung wird 1-2 Stunden später nach der Veranstaltung abrufbar sein und kann ebenfalls „bestellt“ werden. Weitere Informationen hier…

Auch wisst Ihr bei uns, wo Ihr handeln könnt, ob Smartbroker oder eToro besser und günstiger sind als Comdirect oder ING. Ihr werdet sprichwörtlich von uns an die Hand genommen und wir liefern PERSÖNLICHEN Service. Wir sind “REWE Feine Welt” unter den Börsendiensten. Nicht die günstigsten, aber eine Qualität, die Ihr ausprobieren könnt und mit der Ihr Spaß haben werdet. Ohne Versprechungen für Rendite von 1000% oder so einem Käse, ohne Luftschlösser, sondern mit über etliche Jahre bewährtem Investieren und Spekulieren.

Unser Turbo-Dienst mit plus 200% seit März 2020 spricht für sich, unser defensives Tradingdepot für Jedermann bringt seit etlichen Jahren im Schnitt! 15% pro Jahr. Das muss man auf das gesamte Depot lange suchen. Schaut gerne auch auf feingold-academy.com – dort gibt es Tools und Erklärseminare für NEU-Börsianer. Probiert uns aus – KEIN Knebelabo, das haben wir nicht nötig. Kommt gerne auch im monatlich kündbaren Abo zu uns. Wer später wandeln will, der bekommt gute Konditionen im Jahresabo. Doch erstmal – überzeugt Euch.