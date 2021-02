Neue Generation der Swift-tak-Klebstoffe von H.B. Fuller trägt zur steigenden Nachfrage nach Papierstrohhalmen bei

H.B. Fuller adhesives enables growing demand for paper straws. (Photo: Business Wire)

Da weltweit gesetzliche Verbote von Einwegkunststoffen in Kraft treten und die Europäische Union mit einem Verbot von Einwegkunststoffen wie beispielsweise bei Tellern, Besteck und Strohhalmen bis Mitte 2021 den Weg für den Rest der Welt ebnet, benötigen Hersteller mehr denn je einen Hochleistungsklebstoff, auf den sie sich verlassen können, um die steigende Nachfrage nach Papierstrohhalmen zu decken.

Laut einer von H.B. Fuller in Auftrag gegebenen Studie wird die kumulierte jährliche Wachstumsrate (CAGR) für Papierstrohhalme in Europa in den nächsten drei Jahren voraussichtlich um 31 % steigen. Diese Einschätzung zusammen mit den anstehenden tiefgreifenden Gesetzgebungen stärkt die Nachhaltigkeit als eines der Leitthemen für die Strategie und Produktentwicklung der großen Akteure der Branche.

H.B. Fuller setzt sich für die Entwicklung intelligenterer Lösungen zum Wohle der Menschen und des Planeten ein. In diesem Sinne hat ein multidisziplinäres Team von Wissenschaftlern des Unternehmens den wasserbasierten Klebstoff Swift tak 5730 entwickelt, um die Papierstrohindustrie weiter voranzubringen. Diese Technologie bietet den Herstellern von Papierstrohhalmen eine überlegene Leistungsfähigkeit in Bezug auf konsistente, einfache Verarbeitbarkeit, Reinigungsfähigkeit und Gesamtproduktivität und reagiert damit auf die steigende Nachfrage nach sicheren und nachhaltigen Papierstrohhalmen.

Die neue Generation des weichmacherfreien, dreistündig flüssigkeitsresistenten Klebstoffs, der die Marktanforderungen an die Flüssigkeitsbeständigkeit für Kaltgetränke übertrifft, ermöglicht hochwertige, langlebige Strohhalme und reduziert betriebliche Ausfallzeiten. Die hohe Nassklebrigkeit ermöglicht es Herstellern, ehrgeizige Produktivitätsziele zu erreichen und gleichzeitig mit schnellen Papierhalm-Maschinen zu arbeiten, die mehr als 500 Halme pro Minute produzieren können.