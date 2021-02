JEFFERIES belässt Dermapharm auf 'Buy'

Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Alexander Thiel

Analysiertes Unternehmen: Dermapharm

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 60

Kursziel alt: 60

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Dermapharm angesichts des Aufbaus zusätzlicher Kapazitäten für die Produktion des Coronavirus-Impfstoffs von Biontech auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Das Pharmaunternehmen rechne aufgrund der Zusammenarbeit nun mit einem Umsatzbeitrag im hohen zweistelligen Millionenbereich, schrieb Analyst Alexander Thiel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies sei in den Konsensschätzungen nicht enthalten./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2021 / 07:44 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2021 / 07:44 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.