Clarity Gold nimmt Bohrunternehmen unter Vertrag

Vancouver (British Columbia), 12. Februar 2021. Clarity Gold Corp. („Clarity“ oder das „Unternehmen“) (CSE: CLAR, OTC: CLGCF, FWB: 27G) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen Forage Val d’Or als Bohrunternehmen für das Projekt Destiny („Destiny“ oder das „Projekt“), 75 km nordöstlich von Val d’Or (Quebec) innerhalb des höffigen goldhaltigen Grünsteingürtels Abitibi, beauftragt hat. Forage Val d’Or ist ein lokales Bohrunternehmen, das seinen Sitz im Bergbau- und Explorationszentrum Val d’Or in der kanadischen Provinz Quebec hat und über umfangreiche Erfahrung in der Region Abitibi verfügt. Forage Val d’Or hat unter anderem für frühere Betreiber Bohrungen im Projekt Destiny durchgeführt.

Der Vertrag mit Forage Val d’Or sieht zunächst Diamantbohrungen über insgesamt 10.000 m vor, die mehrere vorrangige Zielgebiete erproben sollen. Diese Zielgebiete wurden vom Team von Clarity im Vorfeld der ersten Bohrkampagne des Unternehmens im Projekt Destiny ermittelt. Im Rahmen der Kampagne sollen Infill-Bohrungen im Bereich der bekannten Mineralisierung in Streichrichtung von der Zone DAC bis in die Zone Gap absolviert und die Mineralisierung in der Tiefe erprobt werden. Das Unternehmen ist jetzt finanziell gut ausgestattet, um diese Arbeiten durchzuführen.

„Wir haben das Privileg, mit Forage Val d’Or, einem renommierten Bohrunternehmen in der Abitibi-Region, das mit unserem Team bereits bekannt ist, zusammenzuarbeiten“, meint James Rogers, CEO von Clarity. „Angesichts seiner Ortskenntnisse im Hinblick auf die Betriebstätigkeit in Abitibi und praktischen Erfahrung mit Bohrungen im Projekt Destiny war das Unternehmen die naheliegende Wahl für Clarity. Wir freuen uns darauf, die restlichen Programmpläne festzulegen und mit den Bohrungen im Projekt Destiny zu beginnen.“

Über das Projekt Destiny

Das 5.013 ha große Projekt Destiny befindet sich in dem höffigen Grünsteingürtel Abitibi, in dem historisch mehr als 180 Millionen Unzen Gold produziert wurden, und erstreckt sich entlang einer bedeutenden strukturellen Störungszone, die insgesamt wenig erkundet ist. Das Projekt verfügt über eine ausgezeichnete Infrastruktur mit einem Straßenzugang ca. 75 km nordnordöstlich der Stadt Val d’Or; es wurden schon erhebliche Arbeiten durchgeführt, unter anderem Diamantbohrungen über mehr als 50.000 m.