Chevron – Breakout als Einstiegschance in der Aktie des Öl-Konzerns!

Corona wirkt als Beschleuniger für den Strukturwandel der Ölindustrie.

Breakout Trading-Strategie

Symbol: CHV ISIN: US1667641005

Rückblick: Chevron ist eines der größten Unternehmen in der Ölindustrie und führend im Bereich der Vergasungstechnologie zur Gewinnung von reinem synthetischen Gas aus geringwertigen Rohstoffen wie Raffinerierückstände. Chevron unterhält Fördertätigkeiten in den wichtigsten Öl- und Gasregionen der Welt und arbeitet in schwer zugänglichen Umgebungen wie der Tiefsee. Insgesamt ist das Unternehmen in der gesamten Wertschöpfungskette aktiv und bedient auch angrenzende Bereiche wie die Weiterverarbeitung der Rohstoffe, den globalen Handel und den Transport über eine eigene Schiffsflotte. Die Aktie wurde stark abgestraft und versucht sich jetzt wieder nach oben zu arbeiten.