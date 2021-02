---------------------------------------------------------------------------

München, 15.02.2021



TTL erfüllt angepasste Jahresprognose und legt Grundstein für zukünftiges Wachstum



* Konzernergebnis 2020 in Höhe von 2,6 Mio. Euro



* Beteiligung an Montano bietet die Grundlage für weiteres Wachstum

* Dividendenvorschlag von 0,20 Euro je Aktie



Die TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG ("TTL AG", "TTL") (ISIN DE0007501009) hat heute die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2020 veröffentlicht und demnach die im Sommer angepasste Jahresprognose vollständig erfüllt. Das abgelaufene Geschäftsjahr war wesentlich durch die COVID-19-Pandemie geprägt. So konnte die auf den deutschen Gewerbeimmobilienmarkt fokussierte Beteiligungsgesellschaft aufgrund der Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung weniger Beteiligungsprojekte realisieren als geplant. Mehrere konkrete Investmentmöglichkeiten konnten nicht vertieft geprüft werden oder erfüllten nicht die definierten Qualitäts- und Renditeanforderungen.



Mit dem Erwerb einer 30-Prozent-Beteiligung an der Montano Asset Management GmbH im Dezember 2020 gelang dennoch eine vielversprechende Zukunftsinvestition. Montano ist einer der führenden Core-Plus und Value-Add-Immobilien Manager Deutschlands. Mit Hauptsitz in München und Niederlassungen in Frankfurt und Berlin verwaltet Monatano gewerbliche Immobilien in Deutschland, vor allem für institutionelle Investoren aus dem Ausland. Das verwaltete Portfolio umfasst derzeit rund 70 Objekte in den Bereichen Büro- und Einzelhandelsimmobilien.



Insgesamt ging der Konzernjahresüberschuss der TTL im Berichtszeitraum um 2,2 Mio. Euro auf 2,6 Mio. Euro zurück nach 4,8 Mio. Euro im Vorjahr. Das Ergebnis 2020 war von Ergebnissen des inzwischen als "at equity"-Beteiligung gebuchten indirekten Anteils an der DIC Asset AG geprägt. Das Ergebnis je TTL-Aktie liegt bei 0,12 Euro (Vorjahr: 0,22 Euro).



"Unsere Zahlen spiegeln das schwierige Umfeld für Transaktionen im vergangenen Jahr wider. Mit der Beteiligung an der Montano Asset Management im Dezember, die mittlerweile ein Volumen von rund 1,6 Milliarden Euro im Immobilienbereich verwaltet, haben wir aber den Grundstein für künftiges Wachstum gelegt. Wir sehen hier die Chance, erneut eine Erfolgsgeschichte zu schreiben, sagt Theo Reichert, CEO der TTL AG, zur Veröffentlichung des Geschäftsberichts.