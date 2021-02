Deutsche Anleihen geben weiter nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Montag gesunken und haben damit an die Kursverluste vom Freitag angeknüpft. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,21 Prozent auf 175,43 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug auf minus 0,40 Prozent.

Eine allgemein freundliche Stimmung an den internationalen Finanzmärkten hat die Kurse der Festverzinslichen zum Wochenauftakt weiter belastet. An den asiatischen Börsen gab es am Morgen zum Teil deutliche Kursgewinne und auch am Frankfurter Aktienmarkt wird mehr Risikofreude und ein freundlicher Wochenauftakt erwartet.