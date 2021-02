Advanced Blockchain AG: nakamo.to wird 16.600 Warp Token erhalten für die Sicherung und Hilfe bei Neustart des Warp Finance-Protokolls

DGAP-News: Advanced Blockchain AG / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain

15.02.2021 / 09:00

Die Advanced Blockchain AG (Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6) gibt bekannt, dass ihr Portfoliounternehmen nakamo.to nach der jüngsten flash loan attack auf die Plattform das Protokoll von Warp Finance gesichert hat, und beim Neustart des Protokolls geholfen hat.



Das warp Protokoll ermöglicht seinen Usern Stablecoins für das Hinterlegen von LP-Token (Liquidity Provisioning), die aus dem Liquidity Mining generiert wurden, zu erhalten. Die Warp-Plattform und ihre innovative neue Funktion wurden kürzlich live geschaltet, waren jedoch das spätere Opfer einer flash loan attack.



nakamo.to half auf Bitten von Warp dabei, die notwendigen schützenden und vorbeugenden Sicherheitsänderungen an seinem Warp-Protokoll vorzunehmen und dabei die ursprüngliche Funktionalität der Gewährung von Stablecoins für das Hinterlegen von LP-Tokens beizubehalten. nakamo.to implementierte die Verwendung von Chainlink-Orakeln, um den zugrunde liegenden Wert der LP-Token besser zu berechnen und vor Flash-Darlehen zu schützen.



Jetzt kann Warp seine ursprüngliche Funktionalität wieder aufnehmen und den Benutzern weiterhin einen Mehrwert bieten, indem das große Volumen von LP-Token mit ansonsten geringem Nutzen für eine andere Verwendung verwendet wird. Uniswap verfügt über LP-Token im Wert von 3,77 Milliarden US-Dollar und Sushiswap über LP-Token im Wert von 3,26 Milliarden US-Dollar (Stand: 9. Februar 2021).



nakamo.to hat eine Beteiligung an dem Warp Finance Projekt in Höhe von 16.600 Warp Token, dem nativen Governance- und Inzentivierungstoken des Warp Protokolls. Die Token repräsentieren 11,07 % aller Warp Token und werden in 10 gleichen monatlichen Tranchen beginnend im Mai 2021 ausgekehrt. Diese Warp-Token werden das bereits signifikante Portfolio von DeFi-Token-Beständen (Dezentral Finance) von nakamo.to weiter vergrößern.



Weitere Informationen zu Warp Finance, nakamo.to und Advanced Blockchain AG finden Sie auf den jeweiligen Websites

