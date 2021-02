Unternehmen mit KI-Kompetenz sind bei Kunden und Aktionären heiß begehrt. Wir haben die Gelegenheit genutzt und Marshall Gunter, Chief Executive Officer von Datametrex, zum Interview gebeten:

wallstreet:online: Warum kommt Datametrex jetzt nach Deutschland?

Marshall Gunter: Deutschland hat die leistungsfähigste Wirtschaft Europas, liegt im Herzen Europas und hat dieses Jahr ein Superwahljahr. Zusätzlich zur Bundestagswahl finden noch sechs Landtagswahlen statt. Das sind alles gute Gelegenheiten, mit unserer NEXA-KI, Falschnachrichten und Desinformations-Kampagnen im Internet zu identifizieren. Falschnachrichten haben wir bereits für die NATO, die US Air Force oder auch die kanadische Regierung identifiziert.



Vor dem Hintergrund der Wahlen, der Reichsbürger und Querdenker-Bewegung und der andauernden Pandemie, sehen wir dieses Jahr einen großen Bedarf für unsere Software-Angebote in Deutschland. Um unsere NEXA-Produkte in Deutschland anbieten zu können, haben wir unsere KI in der deutschen Sprache trainiert und bieten unser leistungsstarkes NEXA-Portfolio nunmehr in Deutschland an. Alle Informationen zu unserem Angebot in Deutschland, findet man seit heute über unsere deutsche Internetpräsenz: www.datametrex.de.



wallstreet:online: Am Markt der Social Media und Big Data-Analyse ist besonders Palantir bekannt. Was unterscheidet Datametrex von Palantir?



Marshall Gunter: Zu unseren Mitbewerbern werde ich mich nicht äußern, aber so viel kann ich sagen, dass wir mit namhaften Firmen im Sicherheitsbereich häufig am selben Tisch sitzen und mit den gleichen Kunden zu den gleichen Themen sprechen. Mit unseren lizenzbasierten NEXA-Produkt-Lösungen bieten wir jedoch etwas an, dass von kleinen Einzelunternehmen bis hin zu großen Weltkonzernen wie Samsung, oder Organisationen wie der NATO passt. Wir machen also Big Data Analyse für Kunden aller Größen und Ebenen in der Politik, in Unternehmen, Agenturen und den Medien möglich an.



wallstreet:online: Gibt es Interessenten, denen Sie Ihre Technologien nicht verkaufen und wenn ja, warum nicht?

Marshall Gunter: Wir arbeiten nur mit Kunden zusammen, mit denen wir die gleichen Werte teilen, die unsere kanadische Regierung verkörpert und die wir mit unseren Partnern in der US-Regierung, sowie mit allen NATO-Partnern teilen. Damit sollte klar sein, wem wir unsere Technologie nicht verkaufen.



wallstreet:online: Was genau ist Datametrex für eine Firma? Was bieten Sie eigentlich an?