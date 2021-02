(Neu: Aussagen aus PK, Kursentwicklung, Hintergrund)

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Eine hohe Nachfrage der Pharmaindustrie nach Glasampullen und Spritzen hat den Spezialverpackungshersteller Gerresheimer Ende 2020 Rückenwind verliehen. "Im vierten Quartal konnte Gerresheimer erste bedeutsame Umsatzerlöse aus der Herstellung und Lieferung von Injektionsfläschchen für Covid-19-Impfstoffe verbuchen", hieß es in der am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung zum Jahresergebnis. Auch das half eine träge Nachfrage der Parfümindustrie nach Flakons auszugleichen, denn vielen Kosmetikkonzernen macht das in der Corona-Krise weggebrochene Geschäft mit teuren Parfüms und Cremes an den Flughäfen zu schaffen. Die Aktionäre können sich auf eine Dividendenerhöhung um fünf Cent auf 1,25 Euro je Anteilsschein freuen.

Gerresheimer gehört mit Schott aus Mainz und Stevanato aus Italien zu den weltweit größten Herstellern von Fläschchen, die für Vakzine genutzt werden. Bis Ende 2022 wollen die Düsseldorfer rund eine Milliarde solcher Behältnisse für Coronaimpfungen an die verschiedenen Hersteller liefern - ein Fläschchen beinhaltet bis zu zehn Dosen. Insgesamt rechnet Gerresheimer damit, mehr als ein Drittel des weltweiten Bedarfs an Vakzinfläschchen abzudecken.

Für die Corona-Behältnisse rechnet Gerresheimer mit Verkaufserlösen von etwa 40 Millionen Euro, vier Millionen davon kamen schon 2020 in die Firmenkasse. Den großen Reibach macht der Konzern damit aber nicht, schließlich kostete der Ausbau der Fertigungsstätten Unternehmensangaben zufolge 30 Millionen Euro.

Konzernchef Dietmar Siemssen wies darauf hin, dass das Thema Corona angesichts von Mehrfachimpfungen und Mutationen "hochdynamisch" sei. "Wenn wir feststellen, dass das eine [...] regelmäßige Impfung wird und der Bedarf langfristiger wird, dann werden wir gegebenenfalls noch weiter investieren."

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 (bis Ende November) schaffte der Konzern dank eines kräftigen Erlöswachstums im Schlussquartal doch noch ein kleines Umsatzplus auf 1,4 Milliarden Euro. Aus eigener Kraft, also ohne Belastungen durch Währungseffekte und Portfolioeffekte, sowie mit Blick auf das Kerngeschäft lag das Wachstum mit 3,8 Prozent etwas höher. Bei der Betrachtung des Kerngeschäft wird der jüngste und mit Abstand kleinste Geschäftsbereich Advanced Technology ausgeklammert.