Fazit

Weitere Gewinne sind in der Aixtron-Aktie zu favorisieren, dazu sollte der Wert jedoch über das Niveau von mindestens 18,00 Euro per Tagesschlusskurs zulegen. Dann wären Gewinne an 18,95 Euro möglich. Als Investmentvehikel kann hierzu auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KE2PU1 zurückgegriffen werden, wodurch sich noch eine Renditechance von 90 Prozent ergibt. Rechnerisch dürfte der Schein bei vollständiger Umsetzung der Idee bei 5,62 Euro notieren. Eine Verlustbegrenzung angesetzt unterhalb von 15,50 Euro erfordert in diesem Szenario einen Ausstiegskurs von 1,37 Euro im vorgestellten Zertifikat.