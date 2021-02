Anlegerverlag Plug Power steht kurz vor dem Nichts! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 19.02.2021, 09:48 | 68 | 0 | 0 19.02.2021, 09:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Der Hype um die Wasserstoff-Aktien ist vorbei, so viel steht fest! Plug Power geht heute so richtig baden und das sogar schon zu Tagesbeginn! Man muss sich nun damit begnügen, sogar unter die Schwelle von 40 Euro gefallen zu sein. Es ist also mehr als offensichtlich, dass Plug Power seine Grenzen ausgetestet hat und nun auf sein normales Niveau abgefallen ist! Anmerkung der Redaktion: Nach dem herausragenden Jahr 2020 für Plug Power, kann dieser Trend momentan nicht bestätigt werden. Die Chancen, dass Plug Power auch 2021 zu den großen Favoriten gehört, ist aber sehr hoch. Unser aktueller Sonderreport behandelt die Aktien mit den größten Gewinnchancen in diesem Jahr. Hier geht’s zum Download. Wie wird es mit dieser Aktie weitergehen? Das werden sich derzeit wohl die meisten Anleger fragen, die gerade die großen Verluste mit dieser Aktie einfahren. Es ist nicht davon auszugehen, dass sich der Produzent von Brennstoffzellen so schnell von diesem harten Schlag wieder erholen wird! Wenn man diese Aktie attraktiv findet, dann als Langzeitanlage! Für kurzfristige Anlagen eignet sich Plug Power momentan wohl eher weniger. Die Aktie hat einen harten Kurscrash hinter sich und muss sich zunächst einmal rehabilitieren. Das könnte einige Zeit dauern, denn es handelt sich diese Woche um die härteste Woche seit Bestehen. Somit verliert Plug Power auch heute wieder 6,68 Prozent und 2,79 Euro, wodurch die Aktie auf 38,91 Euro zurückfällt! Fazit: Plug Power ist immer noch eines der gefragtesten Unternehmen an der Börse. Doch zählt die Aktie auch zu den gefragtesten für das Jahr 2021? In unserem neuen Sonderreport können Sie lesen, welche Aktien im nächsten Jahr besonders vielversprechend sind. Hier kostenlos abrufen.



