Anlass der Studie: Q2 2020/21 Ergebnisse

Empfehlung: Kaufen

seit: 19.02.2021

Kursziel: EUR21,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 27.02.2020 (zuvor: Hinzufügen)

Analyst: Simon Scholes, CFA



Der Umsatz im zweiten Quartal lag mit EUR117,9 Mio. (Q2 19/20: EUR118,6 Mio.; FBe: EUR115,5 Mio.) nur geringfügig (0,6%) unter dem Vorjahreswert, während das EBIT um 23,2% auf EUR15,6 Mio. (Q2 19/20: EUR12,7 Mio.; FBe: EUR14,5 Mio.) stieg und 7,7% über unserer Prognose lag. Der deutsche Markt machte den größten Teil der Differenz zwischen dem gemeldeten Ergebnis und unserer Prognose aus. Das organische Absatzwachstum in Deutschland war im Vorjahresquartal negativ, lag jedoch im zweiten Quartal 20/21 bei 10,4%, wobei sowohl Marken- als auch Eigenmarkenprodukte einen positiven Beitrag leisteten. Die konzernweite Rentabilität wurde durch geringere Werbeausgaben (Kürzung um EUR3,5 Mio. in den ersten sechs Monaten) sowie durch eine strenge Kontrolle der sonstigen Betriebskosten in Deutschland und Frankreich unterstützt. Die Konsumentenstimmung hat sich seit Weihnachten verschlechtert, und es ist unwahrscheinlich, dass Hotels und Restaurants kurzfristig als Kunden im üblichen Maße aktiv sein werden. Trotzdem hat die robuste Unternehmensperformance während des kritischen Weihnachtsquartals das Management dazu veranlasst, die Gesamtjahresguidance für das EBIT und das Ergebnis vor Minderheiten auf EUR19,5 Mio.- EUR21,5 Mio. (zuvor: EUR18,0 Mio-EUR20,0 Mio.) bzw. EUR13,5 Mio.-EUR15,5 Mio. (zuvor: EUR12,5 Mio.-EUR14,5 Mio.). anzuheben. Die Gesamtjahresprognose für einen stabilen Umsatz und ein stabiles Volumen bleibt unverändert. Aufgrund dieser Aufwärtskorrekturen haben wir unser Kursziel von EUR20,00 auf EUR21,00 angehoben. Unsere Empfehlung lautet: Die Aktie jetzt für die Erholung nach der Pandemie kaufen.



Q2 sales at EUR117.9m (Q2 19/20: EUR118.6m; FBe: EUR115.5m) were only slightly (0.6%) below the prior year period figure, while EBIT, which jumped 23.2% to EUR15.6m (Q2 19/20: EUR12.7m; FBe: EUR14.5m) was 7.7% above our forecast. The German market accounted for most of the difference between the reported result and our forecast. Organic volume growth in Germany was negative during the prior year quarter but in Q2 20/21 came in at 10.4% with positive contributions from both branded and private label products. Profitability across the group was helped by reduced advertising expenditure (a EUR3.5m cut during the first six months) as well as by tight control of other operating costs in Germany and France. Consumer sentiment has deteriorated since Christmas and hotels and restaurants are unlikely to make a full return as clients in the near term. Nevertheless, robust performance during the critical Christmas quarter has prompted management to raise guidance for full-year EBIT and profit before minorities to EUR19.5m-EUR21.5m (previously: EUR18.0m-EUR20.0m) and EUR13.5m-EUR15.5m (previously: EUR12.5m-EUR14.5m) respectively. Full-year guidance for stable sales and volume remains unchanged. Based on these upward revisions, we have raised our price target from EUR20.00 to EUR21.00. Our recommendation is to Buy the share now for post-pandemic recovery.



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/22131.pdf



