NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial ist am Freitag mit Gewinnen in den Handel gestartet. Er knüpfte mit einem Plus von 0,28 Prozent auf 31 581,70 Punkte an seine Erholung an, die am Vortag im Handelsverlauf einsetzte. Mit dem freundlichen Auftakt blieb der New Yorker Leitindex in Reichweite seines Rekordhoch bei knapp 31 644 Punkten, das er zur Wochenmitte erreicht hatte. Derzeit steuert er auf ein Wochenplus von 0,4 Prozent zu.

Am letzten Handelstag der Woche verlor die jüngste Diskussion über eine Rückkehr der Inflation etwas an Schwung. Die zuletzt dominanten Sorgen vor einem deutlichen Zinsanstieg und damit einhergehende Kursverlusten am Aktienmarkt gerieten in den Hintergrund, nachdem sich die Lage am Anleihemarkt zuletzt entspannt hatte. Stattdessen gerieten bekannte Themen wie die Corona-Lage oder Unternehmensnachrichten wieder stärker in den Fokus.

Vor diesem Hintergrund legten auch die übrigen New Yorker Indizes am Freitag ein Stück weit zu, sodass auch sie auf Tuchfühlung blieben zu ihren jüngsten Rekorden. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,30 Prozent auf 3925,68 Punkte, während der technologielastige Nasdaq 100 um 0,29 Prozent auf 13 676,41 Zähler zulegte./tih/he