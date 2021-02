Anlegerverlag PowerCell: Zum Ende der Woche knallt es nochmal! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 20.02.2021, 13:48 | 34 | 0 | 0 20.02.2021, 13:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Die Aktionäre des schwedischen Herstellers von Brennstoffzellen können sich zum Ende der Woche dann doch noch einmal über einen positiven Tag an der Börse freuen. Denn nach kurzfristigem Rückgang des Kurses kann man sich am Freitag gerade noch so retten. Startet Montag eine neue Kurs-Rallye? Anmerkung der Redaktion: Die Wasserstoff-Aktien brechen aktuell alle Rekorde. Lesen Sie jetzt in unserem aktuellen Sonderreport, warum besonders Unternehmen wie PowerCell große Gewinnchancen eröffnen. Hier kostenlos abrufen. So steigt der Aktienkurs um fast 9 Prozent und 2,90 Euro gegenüber dem Vortag. Das bedeutet letztendlich einen Kurswert von 36,70 Euro für PowerCell. Damit befindet man sich fast wieder auf dem Kursniveau wie vor dem Rückgang in dieser Woche. Kurzfristig wird nun wieder das Kursziel von 40 Euro ausgerufen. Für Aufwind sorgte zuletzt die Nachricht, dass Hyundai ein neues Brennstoffzellenwerk im chinesischen Guangzhou plan. Dies soll bis Mitte 2022 fertiggestellt sein und jährlich rund 6500 Brennstoffzellen-Systeme produzieren können. Davon könnten ebenso Brennstoffzellen-Unternehmen wie PowerCell profitieren. Fazit: PowerCell ist immer noch eines der gefragtesten Unternehmen an der Börse. Doch zählt die Aktie auch zu den gefragtesten für das Jahr 2021? In unserem neuen Sonderreport können Sie lesen, welche Aktien im nächsten Jahr besonders vielversprechend sind. Hier kostenlos abrufen.



