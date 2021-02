Über CAD 100.000 von TAAT Bestellungen während des ersten Wochenendes nach dem E-Commerce-Launch, TAAT Taste Explorer Bundle in den Online Store aufgenommen

Las Vegas und Vancouver, 22. Februar, 2021 - TAAT Lifestyle & Wellness Ltd. (CSE: TAAT) (OTCQB: TOBAF) (Frankfurt: 2TP2) (das „Unternehmen“ oder „TAAT“) freut sich, bekannt zu geben, dass an diesem Wochenende TAAT Original, Smooth und Menthol im Wert von mehr als CAD $100.000 bestellt wurden, nachdem am Mittwoch, den 17. Februar 2021, der Online-Store des Unternehmens online gestellt wurde. Basierend auf der Leistung in der Anfangsphase setzt das Unternehmen seine Werbemaßnahmen fort, um Raucher ab 21 Jahren in den TAAT-Online-Shop zu holen, einschließlich einer Kampagne mit gezielten integrierten Bannern in Online-Inhalten (gemeinhin als „native Werbung“ bekannt) sowie einer digitalen Out-of-Home-Kampagne auf Tausenden von Zapfsäulen-Displays in Ohio.

Um Rauchern ab 21 Jahren, die TAAT zum ersten Mal testen, die Möglichkeit zu bieten, einzelne Packungen TAAT zu probieren, ohne eine ganze Packung kaufen zu müssen, hat das Unternehmen ein Taste Explorer Bundle [Geschmacksentdeckungspaket] in seinen Online-Shop aufgenommen. Dieses Bundle besteht aus je einer 20er-Packung der drei TAAT-Sorten Original, Smooth und Menthol. Die TryTAAT-Aktion des Unternehmens bleibt weiterhin aktiv, bei der Raucher ab 21 Jahren in den in Frage kommenden1 Staaten eine kostenlose Probepackung der TAAT-Sorte ihrer Wahl anfordern können. Diese Aktion sowie ihre Bedingungen und Konditionen können unter folgendem Link abgerufen werden: http://trytaat.com/free-pack/

Nachdem TAAT-Produkte derzeit in 126 Einzelhandelsgeschäften im Bundesstaat Ohio verkauft werden, ist der TAAT-Onlineshop ein ergänzender Vertriebskanal, der das Produkt einem Großteil der Raucher ab 21 Jahren in den Vereinigten Staaten zugänglich macht. Ab dieser Woche wird eine landesweite Vertriebsagentur für Konsumgüter („CPG“), die mehr als 100.000 Convenience-Stores direkt bedient, Initiativen starten, um TAAT in weiteren Verkaufsstellen im ganzen Land zu platzieren, was eine größere Bekanntheit der Marke TAAT bei Rauchern ab 21 Jahren fördern und potenziell die Verkäufe in den Geschäften und online steigern könnte.