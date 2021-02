Mountain Valley MD berücksichtigt auch die südafrikanische Mutation bei seinen bevorstehenden BSL-4-Forschungsarbeiten zu COVID-19

TORONTO, ONTARIO – 22. Februar 2021 – Mountain Valley MD Holdings Inc. (das „Unternehmen“ oder „MVMD“) (CSE: MVMD) (FWB: 20MP) (OTCQB: MVMDF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen auch die neue südafrikanische COVID-19-Mutation B.1.351 im Rahmen seiner bevorstehenden Laborstudie mit der biologischen Schutzstufe 4 („BSL-4“) testen wird. Anhand dieser Studie wird die Wirksamkeit der neuen Technologie zur Solubilisierung von Ivermectin im Hinblick auf die Virenbeseitigung untersucht.

Laut Angaben der Weltgesundheitsorganisation* ist die mutierte COVID-19-Variante B.1.351 nun die am häufigsten vorkommende Form des COVID-19-Erregers in Südafrika, gilt als infektiöser und dürfte sich deshalb auch leichter ausbreiten. Da das COVID-19-Virus laufend mutiert, untersuchen Forscher die Auswirkungen der derzeit in Umlauf befindlichen Impfstoffe um herauszufinden, ob diese möglicherweise weniger wirksam oder sogar unwirksam** werden könnten.

„Angesichts der unmittelbaren Komplexitäten in Zusammenhang mit dem Tempo der Impfstoffeinführung und der hohen Wahrscheinlichkeit, dass die derzeit verfügbaren Impfstoffe gegen diese neu auftretenden Mutationen nicht so wirksam bzw. überhaupt unwirksam sein könnten, hielten wir es für entscheidend, diese neue südafrikanische COVID-19-Variante zu untersuchen“, erklärt Dennis Hancock, President und CEO von Mountain Valley MD. „Es ist für uns im Rahmen unserer breit angelegten Ziele im Sinne der menschlichen Gesundheit wichtig, dass unsere Technologie der Solubilisierung von Ivermectin vertrauensvoll als das breiteste COVID-19-Therapeutikum und als weltweit erste Wahl eingesetzt werden kann, wenn ein Impfstoff versagt.“

Das Unternehmen hat schon früher die Meinung kommuniziert, dass sich sein solubilisiertes Ivermectin in Zukunft für ein breites therapeutisches Spektrum von Viren eignen könnte und nicht nur auf COVID-19 beschränkt wäre.

„Es ist nicht klar, ob die derzeitigen Impfstoffe vor den neuen Varianten des Erregers schützen. Ersten Informationen zufolge sind die Impfstoffe bei den Mutationen nicht so wirksam. Im Rahmen unserer Arbeit mit dem BSL-4-Labor nehmen wir neuartige COVID-19-Varianten ins Visier um den Nachweis zu erbringen, dass Ivermectin die Replikation des Virus auf breiter Basis stört und somit bei mehreren Mutationen anwendbar ist, während ein Impfstoff nur für eine Variante spezifisch ist“, meint Mike Farber, der bei MVMD als Director of Life Sciences verantwortlich zeichnet.