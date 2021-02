Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS zeichnet The Grounds-Wandelanleihe (A3H3FH)

Zukauf – der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) hat die 6,00%-Wandelanleihe der The Grounds Real Estate Development AG mit dreijähriger Laufzeit (WKN A3H3FH) im Rahmen der Neuemission gezeichnet und eine Zuteilung erhalten.

Die The Grounds-Gruppe realisiert wohnwirtschaftliche Immobilienprojekte in deutschen Metropolregionen. Darüber hinaus hält die The Grounds-Gruppe ein stetig wachsendes Wohnungsportfolio im Anlagevermögen. Der Emissionserlös soll hauptsächlich zur Finanzierung des Erwerbs neuer Immobilien in Deutschland verwendet werden.