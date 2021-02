Silberaktien haussieren

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Handelsblatt (22.02.21): „Goldpreis auf Sieben-Monats-Tief“. „Starke Konjunktur, starker Dollar , steigende Zinsen – das Umfeld ist wenig günstig“. Die Folge: „Das charttechnische Bild am Goldmarkt bleibt eingetrübt“, sagt Commerzbank-Experte Eugen Weinberg. Der mittelfristige Abwärtstrend könnte sich sogar beschleunigen.Kommentar: Eine starke Konjunktur? Ein starker Dollar? Die steigenden Zinsen dürften bei den Zentralbanken Panik auslösen, so dass sie die Geldhähne demnächst noch weiter aufdrehen werden. Negative Marktkommentatoren und ein charttechnisch angeschlagenes Bild sorgen für eine Nachkaufmöglichkeit. Ein günstigeres Umfeld für Gold ist fast nicht vorstellbar.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem schwächeren Dollar zulegen (aktueller Preis 47.940 Euro/kg, Vortag 47.600 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber steigt (aktueller Preis 28,10 $/oz, Vortag 27,36 $/oz). Platin entwickelt sich unter Schwankungen seitwärts (aktueller Preis 1.269 $/oz, Vortag 1.269 $/oz). Palladium zeigt sich stabil (aktueller Preis 2.284 $/oz, Vortag 2.283 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis steigt kräftig an (aktueller Preis 66,49 $/barrel, Vortag 63,53 $/barrel).