BERENBERG belässt HSBC HLDGS auf 'Hold'

Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Peter Richardson

Analysiertes Unternehmen: HSBC HLDGS

Aktieneinstufung neu: neutral

Aktieneinstufung alt: neutral

Kursziel neu: 4

Kursziel alt: 3,8

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für HSBC nach Zahlen von 380 auf 400 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das vierte Quartal der Bank sei stark verlaufen, aber ihr Aktienkurs hinke der Konkurrenz weiter hinterher, schrieb Analyst Peter Richardson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Investitionen in das Vermögensmanagement und das Digitalgeschäft könnten länger dauern als geplant. Zudem hemmten die kurzfristig niedrigen Zinsen nach wie vor den Nettozinsertrag. Das Papier sei fair bewertet./ajx/laVeröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2021 / 06:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.