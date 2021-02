Anlegerverlag Ballard Power: der Aufschwung ist zurück! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 24.02.2021, 13:48 | 72 | 0 | 0 24.02.2021, 13:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Damit hatte so schnell wohl niemand mehr gerechnet! Nachdem die Börsenmärkte tagelang heftig abgestürzt sind, geht es heute wieder steil bergauf! Die Kurse können sich sehr gut rehabilitieren und haben wieder grüne Tendenzen! Und genau so ergeht es auch Ballard Power Systems, die heute bereits ein sattes Plus auf den Aktienmärkten erwirtschaften konnten! Anmerkung der Redaktion: Die Wasserstoff-Aktien brechen aktuell alle Rekorde. Lesen Sie jetzt in unserem aktuellen Sonderreport, warum besonders Unternehmen wie Ballard Power große Gewinnchancen eröffnen. Hier kostenlos abrufen. Was für ein großartiger Erfolg dieses Unternehmens. Ballard Power kann die Anleger also wieder nachhaltig von sich begeistern! Deshalb kann man heute auch bereits starke Erfolge verbuchen. Zudem gibt es weiterhin einen Aufschwung, der mit der Kooperation von Ballard Power und dem australischen Unternehmen Global Energy Ventures zusammenhängt. Starke Tendenz nach oben also! Das ist wirklich beeindruckend, wie sich Ballard Power aus diesem heftigen Tief zurückgekämpft hat. Nun kann man wieder steil nach oben schauen und weitere Gewinne einfahren! Wohin kann die Reise noch gehen? Wenn es nach der aktuellen Tendenz von 3,99 Prozent und 0,98 Euro Plus geht, wird die Reise weiter nach oben gehen. Der Kurswert beträgt schon wieder 25,54 Euro! Fazit: Ballard Power ist immer noch eines der gefragtesten Unternehmen an der Börse. Doch zählt die Aktie auch zu den gefragtesten für das Jahr 2021? In unserem neuen Sonderreport können Sie lesen, welche Aktien im nächsten Jahr besonders vielversprechend sind. Hier kostenlos abrufen.



