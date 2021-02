Pure Extracts Technologies Corp.: Pure Extracts legt Health Canada mehrere SKUs zur Genehmigung vor

Pure Extracts legt Health Canada mehrere SKUs zur Genehmigung vor Vancouver, British Columbia, 25. Februar 2021. - Pure Extracts Technologies Corp. (CSE: PULL) (OTC: PRXTF) (XFRA: A2QJAJ) ("Pure Extracts" oder das "Unternehmen"), ein auf pflanzliche Ausgangsmaterialien spezialisiertes Extraktionsunternehmen mit Schwerpunkt auf Cannabis, Hanf, funktionelle Pilze sowie den sich schnell entwickelnden psychedelischen Sektor gibt bekannt, dass der Vertriebspartner seiner zu 100 % unternehmenseigenen Tochtergesellschaft Pure Extracts Manufacturing Corp. im Namen des Unternehmens einen Antrag auf ein neues Cannabisprodukt ("NNCP", Notice of New Cannabis Product) bei Health Canada eingereicht hat. Damit wird die Zulassung seiner Cannabis-Einzelhandelsprodukte einschließlich Cannabisextrakten und essbarem Cannabis beantragt.

Das Unternehmen reichte über 20 Produktkennungen für Bestandsführungseinheiten (SKU, Stock Keeping Units) zur Genehmigung ein, darunter THC-Vapes, CBD-Vapes, 1: 1-Blended-Vapes und 3 verschiedene Geschmacksrichtungen/Formulierungen für Gummis. Das Unternehmen plant, diese Produkte unter den Markenproduktlinien "Pure Pulls Vapes" und "Pure Chews Gummies" auf den Markt zu bringen, und freut sich darauf, dass sie landesweit von in den Provinzen autorisierten Vertriebsstellen und Einzelhändlern zum Verkauf angeboten werden.



Pure Extracts entwickelt ihr Portfolio an Cannabis 2.0-Produkten weiter, wobei der Schwerpunkt auf ihren 34 geschützten Formulierungen des kompletten Sortiments an Öl-Vape-Produkten (FSO) der Marke "Pure Pulls" und auf seiner neuen Produktlinie essbarer Gummi der Marke "Pure Chews" liegt, die unter Lizenz von Taste-T, LLC, dem Hersteller der Fireball-Cannabis-Gummi, hergestellt werden.

Ben Nikolaevsky, CEO der Pure Extracts, sagte: "Wir stellen Produkte her, die von in den Provinzen autorisierten Vertriebsstellen und Einzelhändlern landesweit stark nachgefragt werden, und freuen uns darauf, dass unsere hochwertigen FSO-Produkte zu Beginn des zweiten Quartals dieses Jahres in den Händen der Verbraucher sein werden."