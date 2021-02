Frankfurt am Main (ots) - Jeder fünfte Deutsche ist schon einmal mit einemE-Auto gefahren. Und mehr als die Hälfte davon wird sich zukünftig keinenBenziner oder Diesel mehr anschaffen. Das zeigt eine aktuelle Umfrage derManagement- und Technologieberatung BearingPoint.E-Mobility überzeugt immer mehr Menschen. Knapp jeder fünfte Deutsche istinzwischen schon mal mit einem Elektroauto oder Plugin-Hybrid gefahren, bei den25- bis 34-Jährigen schon jeder vierte. Und jeder dritte, der schon mal dasFahrgefühl des elektrischen Fahrens erleben durfte, geht beim nächsten Autokaufdavon aus, ein Elektroauto oder einen Plugin-Hybrid zu kaufen. Diese und weitereZahlen aus dem neuen "Trendbarometer Elektromobilität" der Management- undTechnologieberatung BearingPoint zeigen, dass trotz bestehender Vorbehaltegegenüber der neuen Technik das Thema Elektromobilität für immer mehrpotenzielle Kunden an Interesse gewinnt.

Autokauf: Viele Elektroautokenner meiden VerbrennerDie BearingPoint-Umfrage macht deutlich, dass die eigene Erfahrung mit einemE-Auto eine wichtige Rolle für die Wahl des zukünftigen Autos spielt. Währendallgemein nur 18 Prozent der Befragten davon ausgehen, beim nächsten Autokaufein Elektroauto zu erwerben, sieht es bei der Gruppe der E-Auto-Kenner - alsodiejenigen, die schon mal elektrisch gefahren sind - etwas anders aus. Denn dortgeht jeder Dritte davon aus, beim nächsten Autokauf ein E-Fahrzeug oder einenPlugin-Hybrid auszuwählen. Jeder Fünfte aus dieser Gruppe würde in Zukunft garkein Auto mehr kaufen.Dr. Stefan Penthin, Globaler Leiter Automotive bei BearingPoint: "Das ErlebnisE-Auto zu fahren, hinterlässt Eindruck. Unter den Menschen, die schon mal einE-Auto gefahren sind, will sich ein erheblicher Anteil auch ein solches Fahrzeugkaufen. Ausgehend von einem Anteil der E-Autos von nur ca. 14 Prozent an denGesamtzulassungen in Deutschland 2020 haben reine Elektrofahrzeuge undPlugin-Hybride damit noch ein enormes Wachstumspotenzial."Ökologischer Aspekt mit Abstand stärkster Kaufgrund für E-FahrzeugeDie rein batteriebetriebenen Elektrofahrzeuge (BEV) liegen mit 42 Prozent beiden potenziellen E-Auto-Käufern in der Gunst fast gleichauf mit denPlugin-Hybriden (PHEV) mit 44 Prozent. Unter denjenigen, die sich einElektrofahrzeug anschaffen wollen, nennt eine Mehrheit von 55 Prozentökologische Aspekte als Hauptgrund. Steuerliche Gründe sind nur für 20 Prozententscheidend. Weitere Gründe sind Innovation und Fahrgefühl mit jeweils 8Prozent.Elektrofahrzeuge des Volkswagen-Konzerns bei potenziellen Käufern besonders