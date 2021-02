CREDIT SUISSE belässt DIAGEO auf 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Diageo auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3450 Pence belassen. Eine Abspaltung weiterer Geschäftsteile des Spirituosenherstellers sei möglich, schrieb Analyst Sanjeet Aujla in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Möglicherweise schärfe das Unternehmen so sein Wachstumspotenzials./mf/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2021 / 12:31 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben







Analysierendes Institut: CREDIT SUISSE

Analyst: Sanjeet Aujla

Analysiertes Unternehmen: DIAGEO

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 34,5

Kursziel alt: 34,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m





