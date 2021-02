Stop & Go PORTFOLIO-UPDATE | 5 Abgänge und 2 Neuaufnahmen

Die Index-Bewegungen wirken brachial, tatsächlich tut sich unter dem Strich aber nur wenig. Hinter uns liegt eine spektakuläre Handelswoche für jene Anleger, die gerne traden. Für alle anderen waren die zurückliegenden Tage ausgesprochen undankbar. Intraday-Volatilitäten von teilweise 20 bis 30 Prozent haben dafür gesorgt, dass reihenweise Absicherungslimits ausgelöst wurden, bevor die Kurse dann wieder an die alte Wirkungsstätte zurückgekehrt sind. So wurde unsere Empfehlungsliste um fünf Positionen erleichtert. Die ansprechende Rendite von bis zu 58 Prozent ist allerdings ein akzeptables Trostpflaster. Aktuell haben wir noch 20 Positionen im Depot. 16 Investments liegen im Plus, die Durchschnittsrendite beläuft sich auf 30 Prozent. Heute nehmen wir zwei Investments neu in unsere Empfehlungsliste auf.

