Die mic AG hat heute Planungen der Pyramid Computer GmbH vorgelegt - beide Gesellschaften wollen sich zusammenschließen, der Deal soll noch im ersten Halbjahr 2021 über die Bühne gehen (wir berichteten, Link siehe weiter unten). „Die Pyramid geht von weiterem Wachstum bei Umsatz und Ertrag im Jahr 2021 aus”, so das Münchener Unternehmen am Freitag.Konkret will Pyramid den Umsatz im laufenden Jahr von 57,7 Millionen Euro im ...