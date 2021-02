CREDIT SUISSE belässt IAG Pence auf 'Outperform'

Analysierendes Institut: CREDIT SUISSE

Analyst: Neil Glynn

Analysiertes Unternehmen: IAG Pence

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 2,28

Kursziel alt: 2,28

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat die Einstufung für International Airlines Group nach der Präsentation von Jahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 228 Pence belassen. Für dieses Jahr rechne er zwar weiterhin mit einem deutlich höheren operativen Verlust als der Markt, schrieb Analyst Neil Glynn in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gleichwohl geht er auch unverändert davon aus, dass die British-Airways-Mutter bei der Umstrukturierung ihrer Kostenbasis eine branchenweit führende Stellung einnehmen wird./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2021 / 18:41 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.