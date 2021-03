PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Börsen haben nach den jüngsten Verlusten am Montag wieder zulegen können. Dank der Beruhigung an den Anleihemärkten, Fortschritten auf dem Weg zu einem Billionen schweren US-Konjunkturhilfsprogramm und erfreulichen Konjunkturdaten stieg der EuroStoxx 50 gegen Mittag um 1,41 Prozent auf 3687,88 Punkte. In der vergangenen Woche hatte der Leitindex der Eurozone per saldo ein Minus von rund zwei Prozent erlitten, für den Monat Februar aber ein Plus von viereinhalb Prozent geschafft.

Auch die anderen Indizes erholten sich: Der französische Cac 40 gewann am Montag 1,49 Prozent auf 5788,20 Punkte und der britische FTSE 100 rückte um 1,54 Prozent auf 6583,35 Zähler vor.