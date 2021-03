bp und SABIC starten Partnerschaft für Produkte aus fortschrittlichem Kunststoffrecycling in Gelsenkirchen

Bochum/Gelsenkirchen (ots) - bp und SABIC haben eine neue Kooperation zur

Förderung einer Kreislaufwirtschaft am Raffineriestandort Gelsenkirchen

unterzeichnet. Die neue Zusammenarbeit wird dazu beitragen, so genannte

zertifizierte Polymere auf Basis von bereits gebrauchten Kunststoffen

herzustellen. Dadurch kann der Einsatz fossiler Grundstoffe in den

petrochemischen Anlagen am Standort reduziert werden, die im Produktionsprozess

benötigt werden.



bp und SABIC treiben gemeinsam die Kreislaufwirtschaft im Bereich der

Petrochemie am Raffinerie- und Chemiekomplex in Gelsenkirchen voran. Eine

entsprechende Vereinbarung ist nun von beiden Unternehmen unterzeichnet worden.







beiden Unternehmen am Standort Gelsenkirchen basiert, wird dazu beitragen, die

Herstellung zertifizierter zirkulärer und damit nachhaltigerer

Kunststoffprodukte zu steigern. Diese Kunststoffprodukte, so genannte Polymere,

gehören zum so genannten TRUCIRCLE(TM) Portfolio von SABIC. Sie werden durch

fortschrittliches Recycling hergestellt, indem gemischter und gebrauchter

Kunststoff, der ansonsten verbrannt oder auf einer Deponie landen würde, zu

Pyrolyseöl umgewandelt wird. In der Raffinerie Gelsenkirchen verarbeitet bp

dieses alternative

SABIC in den Polymeranlagen am Standort zertifizierte zirkuläre Kunststoffe

produziert. Die Eigenschaften dieser Kunststoffe sind völlig identisch mit

denen, die ausschließlich aus fossilen Rohstoffen hergestellt worden sind. Ein

weiterer Pluspunkt: Sie können wieder und wieder recycelt werden. Nach

erfolgreichen Tests im vergangenen Dezember, hat die Polymerproduktion mit dem

alternativen Ausgangsmaterial Anfang 2021 begonnen.



bp und SABIC arbeiten seit Jahrzehnten am Standort Gelsenkirchen zusammen und

bilden nun den Ausgangspunkt der Wertschöpfungskette innerhalb des Netzwerkes

der chemischen Industrie im nördlichen Ruhrgebiet. Der Raffinerie- und

Petrochemie-Standort hat eine große Bedeutung für die chemische Industrie in

Nordrhein-Westfalen, dem bevölkerungsreichsten Bundesland Deutschlands. bp

betreibt dort einen komplexen Raffinerie- und Petrochemie-Standort und mit rund

zwei Millionen Tonnen Produktionskapazität eine der größten Olefinanlagen

Deutschlands.



"Dies ist ein wichtiger Meilenstein für unsere Vision, bis 2030 bis zu 30

Prozent unserer Ethylen- und Propylenproduktion aus nachhaltigen und

recycelbaren Rohstoffen herzustellen. Es ist eine großartige Leistung des

Gelsenkirchener Teams, diese neue Initiative mit unseren Partnern bei SABIC nach

mehr als einem Jahr Vorbereitung auf den Weg gebracht zu haben. Gleichzeitig ist Seite 2 ► Seite 1 von 3



