Tagesausblick für 2.3.: DAX – Renditerückgang beflügelt. Airlines und Tourismustitel gefragt!

EZB-Direktorin Isabel Schnabel warnte, ein zu rascher Anstieg der Kapitalmarktzinsen könne die konjunkturelle Erholung bremsen und eine Reaktion der EZB erforderlich machen. Die verbale Intervention zeigte heute ihre Wirkung und versetzte die Anleger in Kauflaune. Weiteren Rückenwind gab es durch gute Frühindikatoren aus Deutschland und der Eurozone sowie am Nachmittag von einer positiven Eröffnung der US-Börsen. So knackte der DAX® die Marke von 14.000 Punkte und der EuroStoxx®50 konnte die Marke von 3.700 Punkten zurück erobern.

Am Anleihemarkt zeigten sich ebenfalls deutliche Reaktionen. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen sank um acht Punkte auf Minus 0,34 Prozent. Bei den Edelmetallen stellte sich eine gewisse Beruhigung ein – mehr allerdings (noch) nicht. In der zweiten Wochenhälfte wird eine Entscheidung der OPEC+-Staaten zur Förderquote am April erwartet. Heute zeigte sich der Ölpreis wenig verändert. Allerdings könnte es in den nächsten Tagen zu deutlicheren Schwankungen kommen.

Unternehmen im Fokus BASF profitierte von positiven Analystenkommentaren. Bayer zeigte einen starken Rebound nach den Verlusten der vergangenen Woche. Evotec meldete eine Kooperation mit Chinook Therapeutics im Bereich chronischer Nierenerkrankungen. Global Fashion Group hat die Erwartungen übertroffen. Touristiker wie TUI und Airlines wie Lufthansa sind weiter im Aufwind. Die Hoffnung auf Sommerurlaube beflügelt. Am Mittwoch entscheidet die Deutsche Börse über die Zusammensetzung in den Indizes. Als Aufsteiger in die erste Liga werden unter anderem Siemens Energy und Zalando gehandelt. Johnson & Johnson hat die Notzulassung für Corona-Impfstoff erhalten. Zoom legte in den ersten Handelsstunden sieben Prozent zu und Tesla stieg zurück über die Marke von 700 US-Dollar.

Morgen werden unter anderem HelloFresh und Lindt & Sprüngli finale Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal veröffentlichen. Novartis lädt zur Hauptversammlung.

Wichtige Termine

Deutschland – Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten für Februar

Europa – Verbraucherpreise Euro-Zone, Februar