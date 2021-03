Scout24 wird europäischer

Scout24 will die Rechtsform wechseln. Bisher ist das Unternehmen eine Aktiengesellschaft (AG). Künftig will man als Europäische Aktiengesellschaft (Scoietas Europaea, SE) auftreten. Darüber müssen die Aktionäre von SCout24 auf der kommenden Hauptversammlung entscheiden. Diese findet wahrscheinlich am 8. Juli statt.Mit dem Wechsel zur SE will man betonen, dass man ein europäisches Technologie-Unternehmen ist. Eine Reihe von ...