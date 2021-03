TSUNO brand rice bran oils sized from 180g to 1500g. Full nutrients from rice bran are contained. Rice Bran Oil has strong anti oxidant effect and its healthy and goes well with any kind of dishes from dressing to deep fries. (Photo: Business Wire)

The growth of edible vegetable oil market for household use due to the increase in the number of people staying at home („Das Wachstum des Marktes für pflanzliche Speiseöle für den Hausgebrauch aufgrund der erhöhten Anzahl von Menschen, die zu Hause bleiben“)

Nach der Erklärung des Ausnahmezustands durch die Regierung Japans hat die Anzahl der Menschen, die zu Hause kochen, aus diversen Gründen zugenommen: Arbeit von zu Hause aus, Schließung von Schulen und Restaurants.

Die zunehmende Nachfrage nach pflanzlichen Speiseölen ist einer der Hauptpunkte, die bei der raschen Expansion des Marktes für Reiskleieöl zu beachten sind.

Die zunehmende Nachfrage nach gesunden, vielseitigen Pflanzenölen.

Reiskleie- und Sesamöl sind äußerst vielseitig für den täglichen Gebrauch. Die Nachfrage nach Reiskleieöl hat expandiert, da dieses oxidationsbeständig ist und die japanische Bevölkerung wohl eine gute Meinung zu seinen gesunden Eigenschaften hat.

Die Umsätze mit dem TSUNO-Reiskleieöl haben expandiert.

Das Reiskleieöl der Marke TSUNO ist in Einheiten von 180 g bis 1500 g erhältlich.

Normalerweise sind 500 g das beliebteste Format. Die Umsätze von Einheiten mit 1500 g haben jedoch während der Pandemie zugenommen.

Reiskleieöl gilt als gesundes Öl, das im Alltag für alle möglichen Gerichte verwendet werden kann.

Eine 2019 für die Mitglieder der EC-Seite von TSUNO in Japan durchgeführte Umfrage hat ergeben, dass Reiskleieöl zum Braten, in pfannengerührten und gekochten Gerichten und in Dressings verwendet wird, u. a. in nach japanischer Art zubereiteten chinesischen Gerichten und in westlichen Gerichten.

Über die TSUNO Group Co., Ltd.

Das Ziel der TSUNO Group ist es, durch Forschungen über Reiskleie zu Gesundheit, Schönheitspflege und Umweltschutz beizutragen.

Wir betreiben drei Geschäftsbereiche, die alle aus Reis gewonnene Reiskleie nutzen. Reis ist eine der drei wichtigsten Getreidearten der Welt.

Unsere Produkte werden von verschiedensten Kunden verwendet – von privaten Haushalten über die Lebensmittelbranche und den medizinischen Bereich bis hin zur Kosmetikbranche.

Wir unterhalten Geschäftstätigkeiten in etwa 40 Ländern auf der ganzen Welt.

Seit ihrer Gründung hat die TSUNO Group Qualitätskontrollen, Umweltschutz und Sicherheit als Grundlage aller ihrer Unternehmenstätigkeiten priorisiert, darunter Forschung und Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Verkauf.

Wir sind überzeugt: „Umweltfreundliche Produkte sind gut für Schönheit und Gesundheit“. So setzen wir unsere nachhaltigen Unternehmenstätigkeiten fort und verbessern sie weiterhin proaktiv.

