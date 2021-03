Foto: finanzbusiness Sparkasse Bad Neustadt an der Saale bekommt neues Vorstandsmitglied Nachrichtenquelle: Finanz Business 57 | 0 | 0 02.03.2021, 09:51 | Klaus Grenzer ist ein "Eigengewächs" des Instituts und tritt die neue Stelle als Vorstandsmitglied im Sommer an - in der Nachfolge von Heiko Laidig.

