42 Kataloge: Weltweit neue Angebote für Urlaub mit Sicherheit, Abstand undPrivatsphäre, viele neue Hotels für BadeurlaubDie DER Touristik empfiehlt eine frühzeitige Planung und Buchung desSommerurlaubs 2021. Wie der Reiseveranstalter mit seinen Marken Dertour, ITS,Jahn Reisen, Meiers Weltreisen und Travelix, im Vorfeld der virtuellenReisemesse ITB Now mitteilt, sind seine Reiseprogramme synchron zu denbehördlichen Vorgaben freigeschaltet. Hierbei werden Reiserestriktionen sowieTests und gegebenenfalls eine Impflicht beachtet und den DER Touristik-Kundenmitgeteilt.Auf den Sommer 2021 blickt die DER Touristik zuversichtlich. Trotz deranhaltenden weltweiten Reisebeschränkungen und der dynamischen Lage meldet dieDER Touristik Anfang März eine steigende Nachfrage für Sommerurlaub. "VieleMenschen haben bereits im vergangenen Jahr auf ihren geplanten Urlaub verzichtenmüssen. Das Bedürfnis nach Abwechslung und einer Auszeit mit der Familie istextrem groß. Das zeigen unsere Buchungseingänge und auch verschiedene Studienzum Reiseverhalten der Deutschen in diesem Jahr - noch im Laufe des frühenSommers werden wir den Effekt eines knallenden Korkens aus einer gefülltenFlasche bei den Buchungen spüren", sagt Dr. Ingo Burmester, CEO DER TouristikCentral Europe, im Vorfeld der ITB."Die Verunsicherung ist allerdings durch die sich ständig ändernden Bedingungenbei den Verbrauchern verständlicherweise hoch. Deshalb setzen wir auf einSicherheitskonzept für unsere Gäste und auf maximale Flexibilität bei derBuchung. Ich bin zudem davon überzeugt: 2021 wird ein Last-Minute-Jahr, hierwird es bei uns viele sehr attraktive Angebote geben", so Burmester. Urlauberprofitierten gerade jetzt von den vielen Frühbucherermäßigungen und sie würdenauch bei einer frühen Buchung kein Risiko eingehen. "Wir haben extrem flexibleUmbuchungs- und Stornierungsoptionen aufgelegt, um unseren Gästen eine maximalePlanungssicherheit zu geben. Sollten behördliche Vorgaben eine Reise verhindern,dann greifen unsere kostenfreien Stornomöglichkeiten. Die Sicherheit unserer