Das kostenlose Online-Girokonto der Volksbank Dreieich kann online oder in einerder Bank-Filialen, beispielsweise in Dreieich, Neu-Isenburg, Langen,Dietzenbach, Egelsbach oder Eppertshausen, eröffnet werden. Dazu braucht derkünftige Kontoinhaber lediglich ein gültiges Legitimationspapier. Anschließendhat er mit der VR-BankingApp alle Möglichkeiten des mobilen Bankings in derHosentasche dabei. Das heißt, er bezahlt kontaktlos oder kann die Möglichkeitder mobilen Auszahlung von Geldscheinen am Geldautomaten in der Filiale nutzen.Dank der VR-BankingApp sind außerdem moderne Online-Gadgets wie Kwitt oderScan2Bank einfach gleich mit dabei. "Unserer Erfahrung nach ist das kostenloseOnline-Girokonto oft der erste Schritt, um bisher unnötig bezahlte Kosten zuvermeiden. Mit dem kostenlosen Online-Girokonto ist Ordnung in den eigenenFinanzen zu schaffen ganz leicht. Dafür bieten wir zum Beispiel ja auch denKontowechsel-Service an", ergänzt Schmidt.Besser noch heute schnell wechselnMit dem Kontowechsel-Service der Volksbank Dreieich eG ist der Wechsel zurDreieicher Genossenschaftsbank in gerade einmal acht Minuten onlineabgeschlossen. Weitere Informationen und Wissenswertes finden (Neu-) undBestandskunden unter http://www.vobadreieich.de/online-kontoKontakt:Volksbank Dreieich eG, Offenbacher Str. 2, 63303 Dreieich-Sprendlingen, 0610395 3000, kontakt@vobadreieich.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/135965/4854921OTS: Volksbank Dreieich eG