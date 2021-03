LONDON (dpa-AFX) - Die US-Bank Citigroup sieht die Bewertung der Evotec-Aktien nach deren zuletzt gutem Lauf nun auf einem fairen Niveau angekommen. Die Papiere hätten seit dem Kapitalmarkttag des Wirkstoffforschers im November um mehr als 40 Prozent an Wert gewonnen, betonte Analyst Nick Nieland in einer am Freitag vorliegenden Studie. Insofern mangele es nun an kurzfristigen Kurstreibern. Deshalb stufte er die Anteilsscheine von "Buy" auf "Neutral" ab.

Das Kursziel hob der Experte jedoch von 28,50 auf 32,50 Euro (aktueller Kurs: 30,22) an und begründete dies mit seinen erhöhten Geschäftsprognosen für das laufende Jahr.