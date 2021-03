„Verweilverbot“ oder die Gnade der frühen Geburt von Johann Wolfgang von Goethe

Goethe tritt in Faust II für die Überwindung einer absolutistischen Feudalgesellschaft in einer Gemeinschaft freier Bürger ein. Freies Unternehmertum, Kapitalismus, Industrie, Eigentum als Verpflichtung, nahezu alles, was später geschah, Kollateralschäden eingeschlossen, packt Goethe in sein Spätwerk: Nicht zuletzt auch das Scheitern der menschlichen Hybris, die Natur beherrschen zu wollen. Faust. Ein Sumpf zieht am Gebirge

Ein Beitrag von Fritz Goergen.