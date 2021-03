CENTOGENE entdeckt bei der Sequenzierung positiver Befunde seltene SARS-CoV-2 Variante B.1.525 erstmals in Deutschland



Bei der Vollgenom-Virus-Sequenzierung positiver SARS-CoV-2 Befunde hat CENTOGENE erstmals die neue und möglicherweise besorgniserregende Variante B.1.525 auch in Deutschland nachgewiesen

Die Variante B.1.525 vereint Merkmale der britischen Variante und den Varianten aus Brasilien und Südafrika, die bisher zum Beispiel in Dänemark, Italien, Nigeria, Norwegen, Kanada, UK und USA festgestellt wurden

Seit Anfang 2021 unterzieht CENTOGENE positive SARS-CoV-2 Befunde aus deren Testzentren und mobilen Einsatzteams in ganz Deutschland einer Vollgenom-Virus-Sequenzierung, um das Auftreten und die Verbreitung neuer Virus-Varianten schnell zu erkennen und entgegen zu wirken

CAMBRIDGE, Mass., USA und ROSTOCK & BERLIN, Deutschland, 08. März 2021 - Centogene N.V. (Nasdaq: CNTG), ein Unternehmen, das auf die Diagnostik seltener Erkrankungen spezialisiert ist und klinische sowie genetische Daten zur Klärung medizinischer Fragestellungen von Patienten, Ärzten und pharmazeutischen Unternehmen einsetzt, veröffentlicht weitere Ergebnisse der Sequenzierung positiver SARS-CoV-2-Proben. Darin wurde erstmals in Deutschland die neue Variante B.1.525 nachgewiesen.

Bei CENTOGENEs Vollgenom-Analyse wurde in einer positiven Probe, die am Testzentrum am Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) einer Person aus Sachsen entnommen wurde, die neue Variante B.1.525 entdeckt. Sie ähnelt der englischen Variante B.1.1.7, weist aber zusätzlich - wie die südafrikanische und brasilianische SARS-CoV-2-Variante - die Mutation E484K des Spike-Proteins auf. Aufgrund der Ähnlichkeit zu ansteckenderen Varianten des Coronavirus liegt auch bei B.1.525 der Verdacht nahe, dass diese maßgeblich ansteckender ist als das Ursprungsvirus. B.1.525 wurde bereits in weiteren anderen Ländern nachgewiesen, etwa in Dänemark, Italien, Nigeria, Norwegen, Kanada, UK und USA. In Deutschland handelt es sich um den ersten Nachweis dieser Variante.