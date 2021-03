Media and Games Invest, kurz MGI, startet das Spiel Trove in Südkorea. Die Markteinführung erfolgt zusammen mit dem Partner Aprogen Games. Finanzielle Details werden nicht bekannt.Dazu Jens Knauber, COO von MGI: „Trove ist ein gutes Beispiel, um das Potenzial für weitere Wachstumsmöglichkeiten durch Internationalisierung in neue Märkte und Plattformerweiterungen aufzuzeigen. Durch die Sublizenzierung des Spiels an unseren ...