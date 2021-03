XCMG-„Sheroes" stellen sich dem Geschlechtergefälle und erzählen ihre inspirierende Erfolgsgeschichte

XUZHOU, China, 8. März 2021 /PRNewswire/ -- XCMG (000425.SZ) feiert den Internationalen Frauentag unter dem Motto „She Defines" mit einer Woche mit besonderen Veranstaltungen. Heldinnen aus Forschung und Entwicklung, regionalen Vertriebsbüros und der Produktion teilten inspirierende Geschichten über ihre persönliche Karriere und betonten die Vielfalt und die Widerstandsfähigkeit der XCMG-Frauen.

„Die ‚Sheroes', die Heldinnen, von XCMG lösen eingehende Diskussionen und Resonanz zu Themen wie Karriereentwicklung von Frauen, emotionales Streben, persönliche Fähigkeiten und Werte sowie Träume in einem neuen Zeitalter aus. Bei XCMG legen wir Wert auf Vielfalt und engagieren uns für den Aufbau einer integrativen Kultur, die alle Mitarbeiter gleich behandelt, und wir fühlen uns geehrt, dass wir so viele talentierte und aufstrebende Frauen haben, die sich dem Geschlechtergefälle stellen und in der Baumaschinenbranche arbeiten", erklärte Li Ge, stellvertretender Sekretär der XCMG Construction Machinery Co. Ltd.