Centogene, die in Deutschland mehrere Corona-Testzentren betreibt, hat bei Sequenzierungen positiver COVID-19 Tests eine für Deutschland neue Variante des SARS-CoV-2 Virus gefunden - dem Verursacher der Pandemie. Die Virus-Variante sei am Testzentrum am Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) einer Person aus Sachsen aufgetaucht, meldet das börsennotierte Biotech-Unternehmen aus Rostock am Montag.Die Mutation wurde bereits in einigen ...