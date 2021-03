Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

init Viele Möglichkeiten nach dem Rückkauf Bei init innovation in traffic systems will man eigene Aktien zurückerwerben. Bis zu 20.000 Aktien sollen über die Börse gekauft werden. Dafür will man bis zu 700.000 Euro ausgeben. Aktuell notieren die init-Aktien um die 33 Euro. Die …