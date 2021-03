Depot-Vergleich 2021: Sieben Anbieter punkten mit Top-Konditionen für ETF-Sparer

Berlin (ots) - Wer sein Geld in Indexfonds (ETFs) anlegen will, benötigt dafür ein Wertpapierdepot. Das gibt es entweder bei Banken oder bei auf Aktienhandel spezialisierten Brokern. Aktuell haben Kunden hierzulande mehr als 2 Millionen ETF-Sparpläne abgeschlossen. Der Wettbewerb um neue Kunden nimmt an Fahrt auf: Bei immer mehr Anbietern gibt es ETF-Sparpläne kostenlos. Das zeigt der aktuelle Depot-Vergleich des Geldratgebers Finanztip. Insgesamt haben die Experten die Konditionen von 26 Depots unter die Lupe genommen, bei sieben Anbietern können ETF-Anleger hunderte Euro sparen.



Mehr als eine Billion Euro haben europäische Anleger inzwischen in Indexfonds investiert. Dieser Trend ist auch bei Depotanbietern zu spüren. "Wir sehen aktuell deutlich mehr Wettbewerb um Kunden, die in ETFs investieren wollen", sagt Hendrik Buhrs, Geldanlage-Experte bei Finanztip. "Bislang waren Online-Broker deutlich günstiger als Banken, nun hat die Direktbank ING nachgezogen: Ab April sind dort alle ETF-Sparpläne kostenlos." Aber auch bei den Brokern gibt es Bewegung: "Scalable Capital ist letztes Jahr als neuer Online-Broker gestartet und hat viele ETFs ohne Gebühren im Angebot. Gleichzeitig hat auch Trade Republic sein Angebot an ETFs in diesem Jahr deutlich erweitert." Aus Kundensicht sei diese Entwicklung zu begrüßen.