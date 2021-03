(neu: Zitate und Details aus Telefonkonferenz, Analysten)

HOLZMINDEN (dpa-AFX) - Die Hoffnung auf eine anhaltende Nachfrage nach seinen Produkten lässt den Aromen- und Duftstoffhersteller Symrise vorsichtig optimistisch auf 2021 blicken. So will das Unternehmen seinen Umsatz steigern. Dabei sollen unter anderem neue Werke in China und Kolumbien helfen. Spätestens in der zweiten Jahreshälfte sollen die Erlöse dann wieder stark anziehen. "All das wird dazu beitragen, dass wir dieses Jahr unser organisches Wachstum erweitern werden", sagte Vorstandschef Heinz Jürgen Bertram am Dienstag in einer Telefonkonferenz.

So traut sich das Management für das laufende Jahr ein organisches Umsatzwachstum von 5 bis 7 Prozent zu, wie Symrise in Holzminden mitteilte. Das entspricht der Rate, die der Konzern bis 2025 jährlich im Schnitt erreichen will. Damit würde würde das Unternehmen im laufenden Jahr nach eigenen Angaben deutlich schneller wachsen, als es das für den relevanten Markt erwartet.